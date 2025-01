Oria, Beppe Carletti dei Nomadi ospite d'onore alla festa di San Giovanni Bosco: riceverà il premio "Donato Carbone"

Beppe Carletti dei Nomadi ospite d’onore alla Festa di San Giovanni Bosco a Oria

L’associazione S.I.N.G. è al lavoro per l’organizzazione della XXVIII edizione della Festa di San Giovanni Bosco, che si terrà a Oria il prossimo 1 febbraio. Tra i momenti più attesi della serata ci sarà l’assegnazione del Premio Nazionale “Donato Carbone – vittima di mafia”, giunto alla sua XXIII edizione. L’ospite d’onore, nonché premiato speciale, sarà il grande musicista Beppe Carletti, fondatore dello storico gruppo musicale Nomadi.

“È una gioia immensa – dichiarano dall’associazione S.I.N.G. – avere fra noi Carletti, un uomo dal cuore grande. Per noi è un grande onore. Beppe Carletti non è solo un grandissimo musicista, simbolo della storia della musica italiana, ma anche un esempio di solidarietà verso chi soffre”.

Carletti, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha fondato i Nomadi 62 anni fa insieme al compianto Augusto Daolio, calcando palcoscenici in tutto il mondo e offrendo aiuti concreti a molte popolazioni in difficoltà.

Il Premio Nazionale “Donato Carbone”, istituito nel 2002 in memoria di un giovane oritano ucciso durante una rapina, viene assegnato a figure e organizzazioni che operano per l’educazione, il benessere e la salvaguardia morale dei giovani, nonché per la diffusione dei valori legati all’antimafia e alla pace. Nel corso degli anni, il premio ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui la medaglia celebrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Senato, oltre al patrocinio di importanti istituzioni come la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia.

Durante la manifestazione, presentata come da tradizione dal giornalista Vincenzo Sparviero, saranno consegnate altre onorificenze a personalità che si distinguono nel lavoro con i giovani. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni e significati profondi.