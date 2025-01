Martina Zezza sul podio a Baronissi: bronzo nella spada femminile Under-14 per le Lame Azzurre "Maestri Zumbo"

A BARONISSI PER L’INTERREGIONALE G.P.G. Under-14 PODIO PER MARTINA ZEZZA NELLA SPADA FEMMINILE (Lame azzurre Maestri Zumbo)



Grandi emozioni per la prima prova interregionale Gran Premio Giovanissimi del 2025 svoltasi presso il PalaCus di Baronissi.

Le Lame azzurre “Maestri Zumbo”erano presenti per questo appuntamento con ben 7 atleti che hanno dato battaglia ad atleti provenienti da Puglia Campania, Basilicata Molise e Calabria.

Olivia Orofalo 14^ nella categoria giovanissime , Vincenzo Campanelli 74° nei ragazzi, Emanuele Somma 15° per la categoria giovanissimi, Tobia Rosato 33° negli allievi, Carla Saponaro 50^ categoria Allieve.



Applausi per Martina Zezza che trionfa sul podio conquistandosi il 3° posto nella categoria giovanissime.

Complimenti al piccolo Enea Orofalo che ha partecipato per la categoria esordienti/promozionali nella Spada.

I prossimi appuntamenti Under 14 saranno la prova regionale di Foggia e la prova nazionale GPG in quel di Vercelli.