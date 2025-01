La brindisina Carola Calogiuri è tra le atlete convocate per i Campionati del Mediterraneo Under 15/17 a Vrsar, Croazia

BRINDISI - Grande attesa per i prossimi Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17 di scherma che si terranno a Vrsar, in Croazia, sabato 25 e domenica 26 gennaio. Tra le promesse italiane convocate per l’evento spicca la giovane atleta brindisina Carola Calogiuri, nata nel 2009 e tesserata per il club Lame Azzurre Brindisi.

Carola, specializzata nella spada, fa parte di un gruppo di quattro atlete pugliesi selezionate per rappresentare l’Italia in questa competizione internazionale. Le altre convocate sono Alice Coco del Club Scherma San Severo, classe 2010, e le spadiste Clara De Donno e Flavia Verri, entrambe nate nel 2010 e tesserate per la Virtus Scherma Salento.

Il sabato sarà dedicato alle competizioni individuali per la categoria Under 17, con tutti i 24 convocati azzurri impegnati in pedana, mentre la domenica mattina vedrà protagonisti gli Under 15. Nel pomeriggio, spazio alle gare a squadre, con l’obiettivo di migliorare il bottino di medaglie rispetto all'edizione precedente, quando a La Nucia, in Spagna, gli Azzurrini conquistarono 20 medaglie: sei d'oro, cinque d'argento e nove di bronzo.

Insieme alle atlete, daranno lustro alla rappresentanza pugliese anche il Tecnico delle Armi Giulio Ceci e l'arbitro internazionale Andrea Caldarulo, quest’ultimo formatosi nel GSA Puglia, nonostante risieda a Milano da tempo.

Carola Calogiuri, con la sua tenacia e il suo talento, rappresenta una delle punte di diamante della scherma brindisina e pugliese. La sua partecipazione ai Campionati del Mediterraneo è non solo motivo di orgoglio per la comunità locale, ma anche una testimonianza del crescente rilievo che la scherma sta assumendo nella regione.

La città di Brindisi e tutto il mondo schermistico pugliese seguiranno con trepidazione le prestazioni di Carola e delle altre giovani atlete, sperando di vedere nuove medaglie e conferme importanti per il futuro della scherma italiana.

IMMAGINE DI REPERTORIO