Ospedale di Ostuni: confermata l’autonomia di Ortopedia e Chirurgia Generale

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, insieme ad alcuni membri dell’amministrazione comunale, ha incontrato il 17 gennaio il direttore generale e il direttore sanitario della ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio e Vincenzo Gigantelli, il consigliere per la Sanità del presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, e diversi medici dei reparti di Ortopedia e Chirurgia Generale del nosocomio cittadino.

L’incontro, definito “chiarificatore e proficuo”, si è concentrato sull’atto aziendale inviato a dicembre alla Regione, attualmente in attesa di approvazione. Il confronto ha permesso di ottenere rassicurazioni fondamentali: non ci saranno modifiche all’attuale organizzazione, inclusa quella dipartimentale, dei reparti di Ortopedia e Chirurgia Generale dell’Ospedale della Città Bianca.

Nessuna perdita di autonomia per i reparti

È stata scongiurata, quindi, la possibilità che le unità operative semplici dipartimentali di Ortopedia e Chirurgia Generale perdessero la loro autonomia funzionale per essere integrate nelle unità operative complesse dell’Ospedale "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana, come inizialmente ipotizzato nel documento.

Lavori e investimenti confermati

Durante l’incontro sono stati confermati anche gli impegni relativi al completamento e all’apertura della nuova piastra ospedaliera, con particolare attenzione al piano terra e al primo piano, che saranno pronti tra aprile e maggio. È stato inoltre condiviso il cronoprogramma per il secondo piano e per i lavori di sistemazione esterna, con il progetto esecutivo che sarà validato entro fine febbraio.

Questi interventi permetteranno di aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche della ASL, ridefinendo anche la distribuzione dei 9,3 milioni di euro previsti dal Piano di Coesione. L’obiettivo è completare i lavori tra il 2026 e il 2027, portando a termine un investimento strategico per l’offerta sanitaria del territorio.

Una visione di lungo termine

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Pomes, il percorso intrapreso è “virtuoso” e volto a rafforzare il ruolo dell’Ospedale di Ostuni nel sistema sanitario provinciale, che vede tre strutture principali operare in rete.

La visione di lungo termine mira non solo al miglioramento delle infrastrutture, ma anche a una maggiore efficienza organizzativa e al reclutamento di personale medico qualificato, elementi fondamentali per garantire un servizio sanitario pubblico all’altezza delle esigenze della comunità.