Allerta arancione in tutto il Salento: rischio idrogeologico per temporali intensi

Allerta arancione per rischio idrogeologico in Puglia: temporali e disagi previsti

Il dipartimento della protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle ore 14:00 di oggi, 18 gennaio 2025, e per le successive 30 ore. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci e temporali di moderata intensità. Si segnalano possibili innalzamenti significativi dei livelli idrometrici dei fiumi principali e secondari.

I fenomeni atmosferici potrebbero essere accompagnati da rovesci particolarmente intensi, fulmini e raffiche di vento. Particolare attenzione è rivolta alla Puglia centrale adriatica e al Salento, dove è stata diramata un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali. Per il resto del territorio regionale è stata invece dichiarata un’allerta gialla.

La protezione civile invita i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire le indicazioni contenute nei protocolli di sicurezza. È fondamentale mantenere un comportamento prudente per ridurre i rischi, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

Il servizio regionale di protezione civile, in collaborazione con il dipartimento nazionale e la Regione Puglia, sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione per garantire interventi tempestivi in caso di emergenza.

Il bollettino ufficiale, con maggiori dettagli sui rischi e sulle zone interessate, è consultabile online