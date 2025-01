Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi: questa settimana si cercano 42 figure professional

Centri per l'impiego Brindisi - Nell’ultima settimana, i Centri per l'Impiego di Brindisi hanno pubblicato 31 annunci di lavoro per un totale di 42 figure professionali. Le offerte sono inserite nel Report settimanale, consultabile qui.

Le opportunità lavorative sono aggiornate quotidianamente sia sul sito che sull’app “LavoroxTe Puglia” e anche sulla pagina Facebook “Centri Impiego Brindisi e Provincia”. Questa pagina permette di restare aggiornati sugli annunci di lavoro e sugli eventi di orientamento su tutto il territorio.

Ecco un riassunto delle posizioni aperte:

Edilizia: 8 posti su Brindisi e provincia

Metalmeccanico: 10 posti

Sanità: 3 posti

Ristorazione: 4 posti

Commercio: 2 posti

Logistica e Trasporti: 3 posti

Artigianato: 3 posti

Turismo: 2 posti

Impiantistica Elettrica: 2 posti

Amministrativo: 2 posti

Servizi alla Persona: 1 posto

Ingegneristico: 1 posto

Contabile: 1 posto

Giovedì 30 gennaio ci sarà la quarta edizione di “Turismo è lavoro” presso il Laboratorio Urbano a Fasano, un Job Day dedicato al turismo.

Fino al 18 febbraio è possibile candidarsi ai progetti del Servizio Civile Universale nei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, e Villa Castelli.

La sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati è sempre aggiornata, insieme alle opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per supporto o informazioni, cittadini e imprese possono contattare gli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l'Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana, e Ostuni. I contatti sono disponibili in fondo al comunicato.

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia per rimanere aggiornati sulle nuove opportunità di lavoro.



Contatti

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Email: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Email: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Email: ido.brindisi@regione.puglia.it

Telefono: 0831 544700

CPI Francavilla Fontana

Email: ido.francavilla@regione.puglia.it

Telefono: 0831 544725

CPI Ostuni

Email: ido.ostuni@regione.puglia.it