CARENZA SANGUE: DOVE SI PUÒ DONARE DAL 20 AL 31 GENNAIO

Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue, ogni giorno. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze dal pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti microcitemici e i pazienti domiciliari.

Tutti possiamo farci portavoce di un'emergenza quotidiana che vede impegnato il personale ospedaliero nella continua ricerca di sangue.

Centri donazione sangue nei nostri ospedali:

Brindisi - Ospedale Perrino: dal lunedì al sabato ore 8.00 - 19.00

Francavilla Fontana - Ospedale Camberlingo: giovedì ore 8.15-10.30

Ostuni - Ospedale civile: venerdì ore 8.15-10.30

Raccolte straordinarie promosse dalle Associazioni in collaborazione con la Asl - nei punti di raccolta fissa oppure in autoemoteca - dove è sempre presente il nostro personale medico e tecnico:

22 gennaio: Ostuni c/o Ospedale ore 15.00-19.00 - raccolta Avis

24 gennaio: San Pietro Vernotico c/o Chiesa degli Angeli ore 17.00-21.00 - raccolta Avis

25 gennaio: Carovigno c/o Chiesa del Soccorso ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

25 gennaio: Mesagne c/o Pta (ex ospedale) ore 17.00-21.00 - raccolta Avis

26 gennaio: Brindisi c/o Piazza Di Summa (ex ospedale) ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

26 gennaio: Ceglie Messapica c/o Pta (ex ospedale) ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

26 gennaio: Latiano via Martiri Fosse Ardeatine ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

26 gennaio: San Donaci c/o Biblioteca comunale ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

Numero del Centro Trasfusionale 0831 537274

Spazio dedicato sul sito https://www.sanita.puglia.it/.../centri-donazione-sangue