Angela Finocchiaro e Bruno Stori in 'Il Calamaro Gigante' al Teatro Italia di Francavilla Fontana

Venerdì 24 gennaio alle 20.30, il Teatro Italia di Francavilla Fontana si prepara ad accogliere lo spettacolo "Il Calamaro Gigante", tratto dall’omonimo libro di Fabio Genovesi e diretto da Carlo Sciaccaluga, con protagoniste Angela Finocchiaro e Bruno Stori.

La vita di Angela è una narrazione di assurdità e incomprese realtà, riflesso di ognuno di noi. Da giovane, sogni e passioni la facevano vibrare, ma le rigide convenzioni sociali e familiari l'hanno costretta in una situazione paragonabile a un amaro boccone in gola, difficile da deglutire.

Tutto cambia una sera, in coda sull'autostrada, quando un'improbabile ondata la travolge, stravolgendo la sua esistenza. Trascinata in un vortice al di là dello spazio e del tempo, Angela si ritrova a viaggiare accanto a Montfort, un personaggio singolare. Le loro avventure, onda dopo onda, li condurranno a incontrare uomini e donne coraggiosi che hanno abbracciato il mare e la vita come un'unica, straordinaria meraviglia.

Vite sconosciute, incredibili ma autentiche, unite dalla convinzione nella realtà di un animale tanto enorme e fuori dall'ordinario da essere considerato leggenda per millenni: il Calamaro Gigante.

Accanto ad Angela Finocchiaro e Bruno Stori, il palcoscenico ospiterà Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato.

Lo spettacolo rappresenta il quarto appuntamento della stagione teatrale promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con Puglia Culture.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare il 3514084173.