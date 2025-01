Tuturano guarda al futuro: e-distribuzione potenzia la rete elettrica grazie ai fondi del PNRR

TUTURANO - E-distribuzione ha completato importanti interventi per il potenziamento della rete elettrica a Tuturano, nel brindisino, con l’obiettivo di dotare il territorio di un’infrastruttura moderna, resiliente e sostenibile.

Grazie a un investimento di circa 8 milioni di euro, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati migliorati due nodi strategici della rete locale. Il progetto rientra nel programma di sviluppo delle Smart Grid, favorendo l’integrazione delle energie rinnovabili, l’elettrificazione dei consumi e l’adattamento climatico delle infrastrutture.

Gli interventi

Tra le opere realizzate spiccano l’installazione di quattro nuovi trasformatori da 40 MVA e la posa di oltre 6 km di nuove linee in media tensione. Questi interventi non solo migliorano la qualità e la continuità del servizio, ma permettono di rispondere all’aumento della domanda di energia e alle crescenti richieste di connessioni per la generazione distribuita.

Inoltre, dieci cabine secondarie sono state adeguate con apparecchiature di ultima generazione e scomparti motorizzati, connessi tramite fibra ottica. Questa tecnologia avanzata consente il monitoraggio costante della rete e interventi da remoto in caso di guasto. In caso di problemi, sarà possibile isolare il tratto danneggiato e ripristinare rapidamente l’energia al resto dei clienti, riducendo i tempi di disservizio.

Un’infrastruttura all’avanguardia

Le due cabine primarie rinnovate, che si estendono su una superficie complessiva di oltre 10.000 metri quadrati, si integrano in un sistema elettrico già avanzato nella provincia di Brindisi. Questo sistema comprende più di 4.100 km di linee di media tensione, 8.600 km di linee di bassa tensione, 4.385 cabine secondarie e 16 cabine primarie, al servizio di oltre 253.000 clienti.

Le dichiarazioni

Maurizio Spoldi, responsabile dell’Area Operativa Regionale Puglia-Basilicata di e-distribuzione, ha sottolineato l’importanza degli investimenti:

“I fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità per migliorare le reti elettriche e favorire la transizione energetica. Lavoriamo per potenziare la distribuzione di energia, sviluppare impianti rinnovabili e rendere le infrastrutture più resilienti ai cambiamenti climatici.”

Questi interventi non solo abilitano il territorio a sostenere la transizione energetica, ma rappresentano anche un volano per lo sviluppo economico e sociale della comunità, confermando l’impegno di e-distribuzione nel costruire un futuro più sostenibile.