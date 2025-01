Prima pietra per la Nuovarredo Arena: il futuro dei Giochi del Mediterraneo prende forma

Come promesso mesi fa, il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, sarà domani (mercoledì 22 gennaio) alle 11 a Francavilla Fontana insieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò, per la simbolica posa della prima pietra alla Nuovarredo Arena, lo stadio della Virtus Francavilla Calcio. La Città degli Imperiali ha già ottenuto 6,5 milioni di euro da destinare al miglioramento dello stadio e del palazzetto dello sport.

Gli interventi previsti includono anche la realizzazione di nuovi parcheggi su entrambi i lati e il miglioramento della viabilità. Le economie di gara ottenute potranno essere utilizzate per potenziare ulteriormente i progetti già finanziati, approvati e assegnati in tempi record. Francavilla Fontana è uno dei tre comuni del Brindisino a essere inserito nel secondo masterplan ufficiale della kermesse, che rappresenta la più importante sul suolo italiano almeno in termini di ricadute economiche e investimenti: 300 milioni di euro distribuiti tra tre province, con la maggior parte destinata a Taranto.

Dopo momenti di incertezza, l’accelerazione impressa da Ferrarese, anche presidente del Comitato organizzatore, e dalla sua squadra ha ribaltato la situazione, garantendo che i Giochi – una sorta di Olimpiade in piccolo – rimanessero in Puglia.

Domani, dopo la Giunta del Coni a Taranto, Ferrarese e Malagò si dirigeranno a Francavilla Fontana, uno dei comuni più veloci nell’avviare i cantieri finanziati.