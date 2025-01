Salento, sequestrati 2200 litri di olio contraffatto: due denunce per frode commerciale

Salento - Due persone sono state denunciate e circa 2200 litri di olio contraffatto, venduto come extra vergine di oliva, sono stati sequestrati nel Salento.

L’operazione "Pseudo" è stata condotta dai Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo (NIPAAF) e del Nucleo Forestale di Lecce, in collaborazione con gli ispettori dell’Ufficio ICQRF Puglia e Basilicata del Ministero dell’Agricoltura.

Le indagini hanno rivelato che l’olio, commercializzato come extra-vergine e vergine, era in realtà composto da miscele raffinate. I sospetti sono emersi dall’utilizzo di contenitori in polietilene e dai prezzi di vendita insolitamente bassi.

I titolari dell’oleificio, un 35enne e un 65enne di Campi Salentina, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per frode nell’esercizio del commercio.

Sono state inoltre contestate violazioni amministrative legate all’etichettatura, alla tracciabilità e all’idoneità dei locali di produzione

L’operazione è ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità e individuare altre persone coinvolte.

Immagini di repertorio