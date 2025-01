Cisal, Confsal e Ugl: “Riaprire i termini per la presentazione domande per benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad agenti inquinanti”

Le organizzazioni sindacali Cisal , Confsal e Ugl di Brindisi rappresentati da Massimo Pagliara Davide Sciurti, Damiano Flores, lanciano un accorato appello affinché le istituzioni, parlamentari e consiglieri regionali sostengano iniziative legislative specifiche per sostenere i lavoratori dei settori chimico, energetico, farmaceutico e di tutto l’indotto che ha svolto attività lavorativa nel petrolchimico e delle centrali a carbone di ENEL di Brindisi.

Queste maestranze a causa della transizione energetica, la decarbonizzazione e la chiusura di impianti di produzione, rischiano di essere esclusi dal ciclo produttivo e di una possibile ricollocazione occupazionale.

Per tale ragione Brindisi area di crisi industriale necessita di un supporto adeguato, quale ad esempio la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici previdenziali in favore di coloro che sono stati esposti ad amianto ed agenti chimici inquinanti nell’area S.I.N. (sito di interesse nazionale ) come riconosciuto ad esempio nel dicembre del 2003 per il sito ex ACNA di Cengio.

Una riapertura dei termini e di presentazione delle domande all’Inail o in alternativa provvedimenti ministeriale speciali in deroga alla legge Fornero, faciliterebbero gli anticipi pensionistici a coloro, che oggi grazie a quella “scellerata legge ” non riescono ad agganciare il requisito pensionistico .

L’adozione di queste norme legislative sarebbero cruciali per affrontare le sfide legate alla decarbonizzazione, proteggendo nel contempo i lavoratori e preservando la loro qualità di vita.

I requisiti per accedere a tali benefici includono un periodo di esposizione di almeno dieci anni sino alla data del 18 dicembre 2007.

Data di riferimento in cui fu stipulato un “Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifiche delle aree comprese nel sito di interesse nazionale, sottoscritto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario di Governo per l’Emergenza Ambientale, Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi e Autorità Portuale” .

Queste misure rappresentano un ulteriore passo verso la protezione della salute e dei diritti dei lavoratori esposti a rischi ambientali.

Pagliara Massimo – Sciurti Davide – Flores Damian

CISAL CONFSAL/FISMIC UGL