Terremoto di magnitudo 4,0 in Albania: scossa avvertita anche a Brindisi e provincia

Un terremoto di magnitudo 4,0 sulla scala Richter è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con epicentro in Albania, nel distretto di Scutari, a pochi chilometri dal confine con il Montenegro.

La scossa si è verificata alle 14:39, alle coordinate 41.93°N, 19.46°E, e a una profondità di soli 4 km. L'evento sismico ha generato grande apprensione in Albania, dove molte persone si sono riversate in strada per la paura.

Il sisma è stato avvertito anche in Puglia, specialmente nei piani alti degli edifici, con segnalazioni provenienti da Brindisi e provincia, che in linea d’aria distano circa 190 km dall’epicentro.

Numerose testimonianze sono state condivise sui social network, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. La Protezione Civile regionale ha confermato che non sono state necessarie procedure di a

llerta.