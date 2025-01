Carovigno: presso la biblioteca "S.Morelli" la presentazione del progetto audiolibro regione Puglia

Il 29 gennaio 2025, alle ore 17:30, il Castello di Carovigno ospiterà la presentazione ufficiale del Progetto Centro Regionale dell’Audiolibro della Puglia a cui l’amministrazione comunale aderisce con la Biblioteca Comunale “S. Morelli”. Un importante incontro in cui verranno illustrate le funzioni e i servizi offerti dal centro, un'iniziativa fortemente condivisa e voluta dal Comune di Carovigno per garantire l'accesso alla cultura e alla lettura alle persone con disabilità visiva e psico-fisica.

A Carovigno una biblioteca accessibile a tutti, un progetto nato per promuovere la lettura accessibile e inclusiva. Questo spazio è dedicato a chiunque desideri esplorare il mondo della letteratura in formato audio, con un’attenzione particolare per persone non vedenti, ipovedenti, con difficoltà di lettura e per chiunque non possa leggere libri in maniera convenzionale.

Il Centro Audiolibro rappresenta un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere culturali, offrendo strumenti innovativi, tecnologie all’avanguardia e una vasta biblioteca di contenuti disponibili per tutti i gusti e le età.

“Con il Centro Audiolibro vogliamo rendere la cultura accessibile a tutti. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza che vada oltre la lettura, valorizzando il potere evocativo della narrazione orale. Crediamo che il diritto alla lettura sia universale e questo centro ne è la prova concreta.” Le parole del Dott. Luigi Orlandini, Assessore alle Politiche Sociali del comune di Carovigno.

Nel corso dell'incontro, interverranno Massimo Lanzilotti, Sindaco di Carovigno, l’Avv.Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Antonio Giampietro, Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia, e Paolo Lacorte, Presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS-APS Puglia. Saranno presenti anche Michele Sardano, Referente del Centro Regionale Audiolibro Puglia, Vincenzo Donadeo, Garante della Disabilità per il Comune di Carovigno, e Anna Cinti, Presidente dell’Ets Le Colonne, ente che gestisce il Castello e la Biblioteca Comunale “Morelli”. Modererà l’incontro Maria Concetta Totaro, dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carovigno.

L'evento è aperto a chiunque voglia scoprire da vicino questa iniziativa che rappresenta un passo importante per l'inclusione e l'accessibilità.