San Donaci, Palazzo Martirano: completato l’acquisizione dell’immobile grazie alla Regione Puglia

SAN DONACI - L’Amministrazione comunale informa che, dopo aver già ottenuto qualche mese fa 75.000 euro per l’acquisizione di Palazzo Martirano, oggi si aggiungono 100.950 euro di finanziamento proveniente dal bilancio regionale.

In questo modo viene risolto in maniera definitiva quella che per anni è stata una vera e propria piaga per il Comune di San Donaci: il contenzioso su Palazzo Martirano. Grazie a un’azione amministrativa determinata, l’Amministrazione comunale è riuscita non solo a chiudere il lungo e oneroso contenzioso con un atto di transazione, ma anche a completare l’acquisizione dell’immobile, avvenuta in data 23 dicembre.

I finanziamenti ricevuti, sia la prima che la seconda volta, sono stati ottenuti grazie alle risorse di bilancio della Regione Puglia. Non abbiamo partecipato ad alcun bando: questi fondi sono stati assegnati direttamente a San Donaci. Questo dimostra l’alta attenzione della Regione verso una piccola realtà come la nostra, riconoscendo l’importanza di un intervento così strategico per il nostro territorio.

Quando iniziammo questa sfida con i primi 75.000 euro ottenuti, promettemmo che avremmo lavorato per ottenere ulteriori risorse, così da non gravare sulle casse comunali. Oggi, con questi nuovi fondi, possiamo dire di aver mantenuto quella promessa.

Nonostante l’ostruzionismo di chi, invece di lavorare per il bene della comunità, ha preferito alzarsi e abbandonare l’aula durante il Consiglio Comunale, il nostro impegno ha portato risultati tangibili. Ma ciò che è ancora più ridicolo è che durante il Consiglio Comunale, di fronte a questa straordinaria notizia, un consigliere d’opposizione ha avuto il coraggio di definire questo successo come frutto di “fortuna”. Fortuna? È evidente che non abbiano idea del lavoro, dell’impegno e dei rapporti istituzionali che sono stati necessari per ottenere questi risultati.

Se questo si chiama “fortuna”, allora loro devono spiegare perché per 23 anni sono stati “sfortunati”, lasciando irrisolta questa vicenda. Noi, in un solo anno di amministrazione, abbiamo chiuso definitivamente il contenzioso e ottenuto finanziamenti esclusivi per San Donaci. Questo è solo l’inizio. Ora lavoreremo per ottenere i finanziamenti necessari per la ristrutturazione di Palazzo Martirano, affinché diventi uno spazio moderno e funzionale, al servizio della comunità e del territorio.

Un ringraziamento speciale va alla Regione Puglia per l’attenzione dimostrata, agli uffici comunali per il loro prezioso supporto e a tutti gli amministratori che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. San Donaci oggi può guardare al futuro con orgoglio, lasciandosi alle spalle errori del passato e costruendo insieme nuove opportunità per il nostro territorio.