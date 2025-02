Orzinuovi-Valtur Brindisi, sfida tra opposti: lombardi a caccia di riscatto, pugliesi per continuare la corsa

Domenica 2 febbraio, alle ore 17:00, il PalaBertocchi di Orzinuovi ospiterà il match tra Gruppo Mascio Orzinuovi e Valtur Brindisi, valido per la venticinquesima giornata della Serie A2 di basket. Due squadre in situazioni opposte: i padroni di casa cercano di interrompere una serie negativa di sette sconfitte consecutive, mentre i pugliesi arrivano galvanizzati dai successi contro Udine e Rimini, le ex capolista.

Per Orzinuovi, sarà il ritorno in panchina di coach Franco Ciani, esonerato il 18 dicembre e richiamato pochi giorni fa.

Nella sfida giocata l’8 dicembre a Brindisi, la Valtur si impose 88-83 al termine di un match combattuto, in cui Orzinuovi si avvicinò fino a un solo punto dopo essere stata sotto di 13. Il miglior realizzatore fu Allen con 25 punti, seguito da Almeida (17), Calzavara (15) e Del Cadia (12). Per Orzinuovi, spiccarono Williams (18), Pepe (14), Moretti (12) e Johnson (11).

Tra gli ex in campo, Matteo Bogliardi, che ha vestito i colori biancoazzurri nella Next Gen Cup 2019/20.

Le parole di vildera

Giovanni Vildera, giocatore della Valtur Brindisi, ha presentato così la partita:“Sarà una gara complessa contro una squadra imprevedibile, che nonostante il momento difficile ha talento e nuovi innesti di qualità. Le nostre ultime vittorie non devono farci abbassare la guardia: servirà la giusta mentalità per continuare il nostro percorso.”

Dove vedere la partita

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass, accessibile da web e app, e in radiocronaca su radio Ciccio Riccio. La differita andrà in onda lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in

Puglia e Basilicata).

IMMAGINE DI REPERTORIO