Il Brindisi Calcio vince in casa della Palmese: una vittoria pesante che riaccende le speranza di salvezza

Il Brindisi calcio conquista la sua prima vittoria in trasferta della stagione, imponendosi con un netto 3-0 sul campo della Palmese e riducendo il distacco dalla zona playout a soli quattro punti. Un successo fondamentale in ottica salvezza per la squadra di Nicola Ragno, che rilancia le proprie ambizioni e ravviva le speranze di permanenza in categoria.

Dopo il pareggio interno contro il Gravina, gli adriatici hanno dato prova di determinazione e concretezza allo stadio comunale di Palma Campania. A sbloccare il risultato è stato Hernaiz al 19’ del secondo tempo, seguito dalla doppietta di Rajkovic, che ha chiuso definitivamente la partita. Con questa prestazione convincente, il Brindisi coglie il suo quinto successo stagionale e un risultato che potrebbe rappresentare una svolta nella corsa alla salvezza.

La vittoria sulla Palmese segna un momento chiave per la formazione guidata da Ragno, che ora guarda con maggiore fiducia alle prossime sfide. Con i tre punti conquistati, il divario dalla zona playout si riduce, dando nuova linfa alle ambizioni del Brindisi.

Immagine pagina Facebook Brindisi football Club