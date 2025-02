Aeroporti di Puglia cerca nuovi addetti scalo per Bari, Brindisi, Grottaglie e Foggia

Aeroporti di Puglia è alla ricerca di nuovi talenti per potenziare i team operativi nei nostri aeroporti di Bari, Brindisi, Grottaglie e Foggia. Stiamo cercando persone dinamiche e motivate per ricoprire il ruolo di addetto di scalo.

Requisiti Essenziali:

Età minima di 18 anni

Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea

Diploma di scuola secondaria di II grado

Conoscenza della lingua inglese (livello B1, scritto e parlato)

Disponibilità a lavorare su turni (24/7), inclusi week-end e festivi

Mansioni e Responsabilità: Come addetto di scalo, sarai responsabile dell'assistenza ai passeggeri e agli aeromobili all'interno dell’aeroporto. Le mansioni includono agente di rampa, addetto al check-in, addetto all’imbarco, gestione del lost and found e assistenza alla biglietteria.

Scadenze per la Candidatura: Il termine ultimo per candidarsi per i 10 posti disponibili all’aeroporto di Foggia è alle ore 12:00 del 4 febbraio. Per i 50 posti negli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, la scadenza è alle ore 12:00 del 14 febbraio.

Per maggiori dettagli e per candidarti, consulta il bando completo sul sito web di Aeroporti di Puglia.