Premio letterario “Città di Ceglie Messapica”: chiuse le iscrizioni, 30 case editrici in gara

CEGLIE MESSAPICA - Con la chiusura delle iscrizioni il 31 gennaio 2025, prende ufficialmente il via la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Ceglie Messapica”, un appuntamento che si conferma tra i più rilevanti nel panorama culturale italiano. Quest’anno, ben 30 case editrici hanno aderito all’iniziativa, tra cui nomi di spicco dell’editoria nazionale e pugliese, testimoniando il prestigio crescente del concorso.

Il tema scelto per questa edizione è “L’amore”, declinato in tutte le sue forme: dalle relazioni sentimentali all’amicizia, dai legami familiari all’eros. Le opere in gara, pubblicate tra il 2023 e il 2024 in lingua italiana e regolarmente in commercio, saranno valutate da una giuria di esperti del mondo letterario e accademico, presieduta dalla prof.ssa Maria Antonietta Epifani. Accanto a lei, una commissione composta da Debora De Fazio (Università della Basilicata), Antonio Farì (Conservatorio Tito Schipa di Lecce), Carlo Greppi (storico e scrittore, vincitore della terza edizione) e Graziano Gala (docente e scrittore, vincitore della prima edizione). Una novità di quest’anno è l’introduzione della Giuria degli Studenti, composta da 20 alunni dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi, che contribuiranno alla selezione dei finalisti.

Tra le case editrici partecipanti spiccano Bompiani, Garzanti, Einaudi, Mondadori, Laterza, Minimum Fax, Salani, Longanesi e Sellerio, insieme a diverse realtà pugliesi come Besa Muci, Gelsorosso, Icaro, Les Flaneurs, Manni e Progedit.

Il vincitore del Premio si aggiudicherà 6.000 euro, mentre ai finalisti sarà riconosciuto un gettone di presenza. La cerimonia di premiazione si terrà nella suggestiva cornice del centro storico di Ceglie Messapica nella prima decade di agosto 2025.

Oltre al premio principale, verrà assegnato anche il Premio Ippocrate, dedicato agli operatori sanitari distintisi nella ricerca sull’intelligenza artificiale applicata alla medicina. Il vincitore riceverà una medaglia celebrativa in argento, una pietra preziosa della Gioielleria Diamond Centre e una master class presso la Tech University.

Con l’inizio di questa nuova edizione, Ceglie Messapica si conferma sempre più un centro di riferimento per la promozione della cultura e della letteratura contemporanea.