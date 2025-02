Cicloamici FIAB Mesagne organizza l'escursione in bici "Alla scoperta dell’antico viadotto romano ad Apani"

Cicloamici FIAB Mesagne propone un evento in bicicletta alla scoperta di una importante testimonianza archeologica della Via Traiana in territorio di Brindisi: il Ponte Romano ad Apani.

La Via Appia è stata proclamata patrimonio UNESCO nel luglio 2024. L’itinerario costiero tra Brindisi e Bari fa parte di questo patrimonio con il nome di Appia Traiana. I cicloamici hanno in programma una serie di eventi tra Brindisi e Bari per portare alla luce l’antico itinerario ed evidenziare le potenzialità connesse alla sua tutela e valorizzazione. Iniziamo domenica 9 febbraio con una gita in bicicletta di mezza giornata.

Il programma dell’escursione in bici

Raduno, Ore 8:45 partenza ore 9,00 partenza: Piazza 4 Novembre Mesagne.

Indicazioni da Google Maps del luogo di incontro https://goo.gl/maps/XRuK1Q89HuMZUESE6

Percorso: Itinerario facile e pianeggiante di circa 33Km verso Apani per strade prevalentemente asfaltate. Pedalata tranquilla e affascinante per assaporare la bellezza dell’agro di Mesagne e di Brindisi tra vigneti e uliveti

Rientro: per le ore 13 a Mesagne. La fatidica ora della braciola.

Info e capogita: Antonio Licciulli 3333744725

Iscrizione alla gita

Richiediamo cortesemente ai partecipanti di prenotarsi all’evento mediante il modulo online linkato sotto. La partecipazione all’evento è gratuita. Ricordiamo che da ottobre è possibile iscriversi o rinnovare l’associazione. L’associazione accetta contributi liberi

Il ponte di Apani

L’opera fu realizzata non per oltrepassare un fiume, ma una zona paludosa. Per questo il tratto del manufatto antico è particolarmente lungo. Il Viadotto della via Traiana è ubicato in un vigneto a circa m 600 a Nord della Masseria Apani, nel territorio comunale di Brindisi, in Puglia. È stato realizzato in ‘opus reticulatum’ – le pietre o i mattoni disegnano un reticolo – listato con due corsi di laterizio.

E’ lungo m 142, incluso il varco di m 11,20 che era scavalcato da un ponte; è largo m 6,35 compresi i muretti di circa m 0,80 di spessore, per cui la sede stradale si riduceva a m 4,75. Era alto oltre m 2 e rinforzato con speroni sporgenti m 1,35 e distanziati da m 3,10 a m 3,82. I laterizi sono spessi cm 3/3,5; i letti di malta cm 1/1,9. Di fatto fu realizzato non per oltrepassare un fiume, ma una zona paludosa. Per questo il tratto del manufatto antico è particolarmente lungo