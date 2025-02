Brindisi, Versalis anticipa la chiusura a marzo: lavoratori in stato di agitazione contro una decisione inaccettabile

Pubblichiamo la nota congiunta di Massimo di Cesare (CGIL) e Antonio Frattini ( Filctem)

Versalis anticipa a marzo la chiusura del sito di Brindisi: prosegue la mobilitazione dei lavoratori

Con un’intervista apparsa oggi su un autorevole organo di stampa nazionale Giuseppe Ricci Responsabile Operazioni Trasformazioni industriali ENI, dichiara che: “a Brindisi contiamo di fermare il sito dal prossimo mese” questo smentisce quanto riferito da Versalis nei tavoli ministeriali, dove si annunciava la fermata del Cracking entro aprile e il mantenimento in servizio degli altri impianti.

Tutto ciò è inaccettabile, per questo è necessario proseguire la mobilitazione della CGIL e delle categorie del settore industria a partire dalla FILCTEM.

Nel pomeriggio di oggi, Antonio Frattini, Segretario Generale FILCTEM di Brindisi e Massimo Di Cesare Segretario Generale della CGIL, hanno svolto la prevista ASSEMBLEA dei Lavoratori Iscritti e simpatizzanti di Versalis, per informare sull’esito dell’ultimo incontro svolto presso la Presidenza della Regione Puglia, alla presenza dell’Assessore alle Crisi Industriali Serena Triggiani e di Leo Caroli Presidente del Comitato SEPAC.

In quella riunione è stato chiesto a Regione Puglia di fare sintesi delle posizioni delle parti sociali presenti al tavolo e di chiedere a Governo e ENI di rinviare le ipotesi di dismissione, per discutere nel merito e scongiurare le conseguenze di questa scellerata decisione, per un settore strategico con produzioni indispensabili per tutto il sistema industriale nazionale.

Così come lo scorso 5 febbraio manifestando al Consiglio Europeo a Bruxelles abbiamo rivendicato un Piano Industriale Europeo, chiedendo nuovi investimenti pubblici e privati, in settori strategici per i Paesi dell’unione e per una svolta nei processi di transizione energetica e digitale a garanzia di una sostenibilità sociale a difesa del lavoro.

Alla luce delle dichiarazioni odierne da parte del Responsabile Eni, la CGIL di Brindisi le categorie del Settore Industria proclamano lo stato di agitazione di tutti i lavoratori diretti della filiera e dell’indotto.

Massimo Di Cesare (Segretario Generale CGIL Brindisi)

Antonio Frattini (Coordinatore Regionale FILCTEM

Puglia)