Crisi idrica in Puglia: dati allarmanti e strategie urgenti per scongiurare l’emergenza

La prima seduta congiunta della Commissione speciale sulle politiche regionali per la gestione delle risorse idriche e dei reflui in Puglia, insieme alla V Commissione, ha affrontato la grave crisi idrica regionale, in vista del consiglio monotematico fissato per l’11 marzo.

Durante l’audizione sono emersi dati preoccupanti: le principali fonti di approvvigionamento idrico, tra cui sorgenti e invasi, registrano un calo significativo rispetto alle medie storiche.

Francesca Portincasa, direttore generale di Acquedotto Pugliese (AQP), ha illustrato le strategie adottate per fronteggiare l’emergenza. Tra le azioni principali figurano la riduzione delle perdite idriche, l’impiego di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la previsione e il potenziamento del riuso delle acque in agricoltura. Sono stati inoltre presentati progetti per la realizzazione di dissalatori a Taranto, Brindisi e nelle Isole Tremiti, con una possibile estensione a Manfredonia.

Cosimo Ingrosso, direttore generale dell’Autorità Idrica Pugliese, ha evidenziato la necessità di reperire fondi per completare gli interventi previsti dal piano d’ambito fino al 2040. Alcuni progetti per la riduzione delle perdite sono già stati realizzati, mentre altri attendono ancora copertura finanziaria.

Andrea Zotti, dirigente del servizio sistema idrico integrato, ha annunciato l’aggiornamento del piano di emergenza idrica, che prevede una gestione più attenta delle risorse, soprattutto per l’irrigazione agricola. Zotti ha inoltre riepilogato gli investimenti nel settore idrico, che ammontano a circa 740 milioni di euro, oltre ai 630 milioni delle precedenti programmazioni.

L’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia ha anticipato che, durante il consiglio regionale dell’11 marzo, sarà presentata una relazione dettagliata su tutte le attività svolte, in corso e pianificate. Ha sottolineato, inoltre, l’urgenza di approvare la nuova legge regionale sull’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, indispensabile per garantire una gestione più organica e trasparente delle risorse idriche e per regolarizzare i pozzi esistenti.

In conclusione, la seduta ha ribadito l’urgenza di interventi immediati e coordinati, combinando soluzioni tecniche, finanziarie e normative, per garantire una gestione sostenibile e sicura delle risorse idric

he in Puglia.

| Immagine di repertorio |