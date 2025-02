Conferenza sul Lupo Appenninico nel brindisino: prevenzione e conservazione in agricoltura e zootecnia

BRINDISI – Il prossimo 7 marzo, dalle ore 15:30, presso la sede del Media Porto - Polo Biblio Museale di Brindisi, si terrà il secondo incontro divulgativo riguardante la presenza del lupo appenninico nel territorio provinciale.

L'evento è organizzato dal Centro di fauna selvatica della provincia di Brindisi e ha come titolo “Lupo appenninico in provincia di Brindisi - prevenzione danni da fauna selvatica in agricoltura e zootecnia”.

Dopo i saluti istituzionali da parte della Presidente del Consiglio della Regione Puglia Loredana Capone, del Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, dell’Amministratore Unico di Santa Teresa Spa Giovanni Luca Aresta, del Comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Lecce e Brindisi colonnello Ruggiero Capone e del Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale tenente colonnello Sandro D’Alessandro, seguiranno le presentazioni degli esperti.