Caroli (FdI) su presenza di Emiliano alla firma dei contratti Sanitaservice: "Politicamente ingombrante e poco opportuna"

Nella sede della direzione generale della ASL BR viene annunciata (in pompa magna) la presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla firma dei contratti per i 60 nuovi assunti dalla Sanitaservice: 43 ausiliari e 17 amministrativi (part time). Gli amministrativi potenzieranno gli sportelli CUP, mentre gli ausiliari saranno preziosi nelle strutture sanitarie.

“Non è la prima volta che Emiliano è presente alla firma di contratti di lavoro di operatori sanitari, specie quando si è in prossimità di competizioni elettorali. Una presenza che riteniamo non solo politicamente ingombrante, ma soprattutto poco opportuna. L’assunzione di personale nella Sanità risponde a indubbie esigenze reali e contingenti, ma deve essere sgombra da ogni possibile influenza politica: l’assunto non deve pensare che ha raggiunto l’importante traguardo della sua vita grazie a questo o quel politico.

Meglio sarebbe perciò che non vi fosse nessuna alla firma del contratto, anche perché sarà un caso ma queste cerimonie vengono fatte sole per le assunzioni nella Sanità e non in altri contesti regionali… e allora a pensar male si fa peccato, ma vien da pensare che in queste assunzioni ci potrebbe essere la ‘manina politica’.”

LUIGI CAROLI CONSIGLIERE REGIONALE FdI