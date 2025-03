U.S. Città di Fasano: si dimette Mr Agovino

Si dimette Massimo Agovino, contro il Costa D’Amalfi squadra affidata a Graziano Pistoia.

L’US Città di Fasano comunica che, nonostante i numerosi tentativi da parte della società per proseguire il rapporto in essere, con una proposta di bonus per il raggiungimento dei Play-Off e di rinnovo anche per la prossima stagione, il tecnico Massimo Agovino ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni in data odierna.

Accogliendo la richiesta, la dirigenza ringrazia il mister per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della squadra. Gli allenamenti di questi giorni sono stati diretti da Graziano Pistoia, uomo simbolo della società ed attuale allenatore della formazione Juniores, il quale guiderà la prima squadra anche nell’impegno della 26^ giornata della Serie D-Girone H, che vedrà la formazione biancazzurra scendere in campo alle 14,30 di domenica, 2 marzo, al “Pasquale Novi” di Angri contro il Costa D’Amalfi. Ulteriori aggiornamenti in merito alla guida tecnica della squadra ed alle prossime strategie societarie verranno comunicati nel corso della prossima settimana.

Venendo al campionato, nella trasferta campana contro la squadra allenata da Luigi Proto, reduce dalla sconfitta per 3-0 rimediata a Francavilla in Sinni, penultima in classifica ed alla ricerca di preziosi punti per avvicinarsi alla zona Play-Out, l’intera rosa fasanese è a disposizione, motivata a dare continuità al successo maturato al Curlo contro la Palmese nello scorso week-end ed a chiudere quanto prima il discorso salvezza.

<<Il gruppo è compatto come sempre, siamo tranquilli ed abbiamo lavorato molto bene in settimana – dichiara capitan Facundo Ganci – e sicuramente il ritorno in prima linea di Franco D’Amico è garanzia, da parte della società, di far le cose per il bene del Fasano. Importantissimo sarà anche avere i tifosi compatti al nostro fianco, per regalarci, a partire da domenica, un grande finale di stagione>>.

<<Abbiamo dimostrato sul campo nell’ultima partita che quando approcciamo con la testa giusta possiamo fare grandi cose – prosegue Vincenzo Corvino – però non dobbiamo assolutamente sottovalutare il Costa D’Amalfi, che si gioca le ultime chances per restare in Serie D>>.

Concorde sulle potenzialità del club di via Salvo D’Acquisto anche Ignazio Battista: <<Non è mai facile giocare in Campania, ma siamo fortemente desiderosi di ottenere l’intera posta in palio, in primis per allontanarci dalla coda della classifica, e poi per provare a puntare a qualcosa di più importante, perché no a disputare i Play-Off, non avendo nulla di meno rispetto a tante altre squadre del girone>>.