Crisi del petrolchimico di Brindisi, FAILM: " Dare ai lavoratori dell'indotto le stesse tutele dei dipendenti Eni-Versalis"

Ieri, 3 marzo, la Segreteria FAILM, insieme a una rappresentanza della propria RSU, composta dai sigg. Baldari Alessandro, Capodieci Carmelo e Palomba Emanuele, ha partecipato all'incontro convocato dalla Regione Puglia, alla presenza del Governatore Emiliano, del Presidente della Task Force regionale Leo Caroli, del Sindacato Marchionna e del Presidente della Provincia di Brindisi, Matarrelli.

Le Organizzazioni Sindacali coinvolte nella vertenza Eni Versalis hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i rappresentanti istituzionali della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi. Il Presidente Emiliano, dopo aver sollecitato una convocazione al Ministro Urso il 21 febbraio scorso, ha voluto incontrare tutte le parti sociali prima di recarsi a Roma, il prossimo 5 marzo.

In questa occasione, la FAILM ha ribadito con fermezza che le esigenze dei lavoratori dell'indotto devono essere trattate con la stessa attenzione e tutela riservata ai dipendenti diretti di Eni Versalis. Abbiamo richiesto la convocazione di un tavolo tecnico dedicato esclusivamente ai lavoratori dell'indotto, con la partecipazione delle RSU e delle loro segreterie, per discutere e garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Inoltre, abbiamo sollecitato che Eni assuma la responsabilità di facilitare la ricollocazione e la formazione dei lavoratori dell'indotto, favorendo la loro transizione verso nuovi ruoli e opportunità lavorative.

Un altro punto cruciale che abbiamo evidenziato riguarda la necessità di coinvolgere tutte le aziende dell'indotto, che condividono gli stessi interessi in merito ai propri dipendenti e alla tutela dei contratti di servizio stipulati con Eni. In questo modo, possiamo garantire non solo la protezione dei livelli occupazionali, ma anche la stabilità delle collaborazioni contrattuali, elemento essenziale per la sostenibilità dell'intero settore.

Segretario Generale

Claudio Capodieci