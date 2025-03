Terremoto di lieve entità con epicentro ad Oria ha scosso la provincia di Brindisi

ORIA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata oggi, 3 marzo 2025, in Puglia, con epicentro nel comune di Oria, in provincia di Brindisi. L’evento sismico, avvenuto alle 17:06, è stato percepito da diversi residenti della zona, sebbene non siano stati segnalati danni a persone o cose.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto origine a una profondità di 9 chilometri. La scossa, seppur di lieve intensità, è stata avvertita in particolare dagli abitanti di Oria e dei comuni limitrofi, generando un momento di apprensione tra la popolazione.

Le autorità locali hanno confermato che non sono stati necessari interventi di emergenza e che la situazione è tornata alla normalità poco dopo l’evento. Tuttavia, l’episodio ha riportato l’attenzione sulla sismicità della regione, ricordando l’importanza di mantenere alta la guardia e di adottare misure preventive per affrontare eventuali fenomeni futuri.