Capitale Italiana della Cultura 2027: attesa per la proclamazione, Brindisi tra le finaliste

Il 12 marzo 2025, alle ore 11:30, presso la sala "Spadolini" il Ministero della Cultura, il ministro Alessandro Giuli annuncerà la città vincitrice del titolo di Capitale italiana della cultura 2027. La cerimonia, che vedrà la partecipazione della giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura.

Brindisi, con il progetto "Navigare il futuro", è tra le dieci città finaliste che si contendono il prestigioso titolo. Le altre città in lizza sono:

Alberobello (Bari, Puglia) – "Pietramadre"

Aliano (Matera, Basilicata) – "Terra dell'altrove"

Gallipoli (Lecce, Puglia) – "La bella tra terra e mare"

La Spezia (Liguria) – "Una cultura come il mare"

Pompei (Napoli, Campania) – "Pompei Continuum"

Pordenone (Friuli Venezia Giulia) – "Città che sorprende"

Reggio Calabria (Calabria) – "Cuore del Mediterraneo"

Savona (Liguria) – "Nuove rotte per la cultura"

Sant'Andrea di Conza (Avellino, Campania) – "Incontro tempo"

La capitale della cultura in carica per il 2025 è Agrigento mentre per il 2026 il titolo è stato assegnato all'Aquila.

Il titolo di Capitale italiana della cultura è stato istituito nel 2014 con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale delle città italiane e promuovere iniziative che favoriscano la crescita culturale, sociale ed economica dei territori coinvolti. La città vincitrice riceverà un contributo statale di un milione di euro per realizzare le attività previste nel dossier di candidatura, contribuendo al rilancio del proprio territorio attraverso la cultura.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità significativa per le città partecipanti, offrendo loro la possibilità di mettere in mostra la propria vita culturale e il proprio sviluppo, oltre a migliorare i servizi rivolti ai turisti e valorizzare i beni culturali e paesaggistici.

L'annuncio della città vincitrice sarà un momento cruciale per tutte le finaliste, che hanno lavorato intensamente per presentare progetti in grado di valorizzare le proprie peculiari

tà culturali e territoriali.