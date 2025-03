Fasano, S.C. Campranello: l'11 marzo iniziano i lavori di rifacimento del tappetino bituminoso

FASANO - Si rende noto che a partire da martedì 11 marzo avranno inizio le lavorazioni di rifacimento del tappetino bituminoso nel tratto stradale della S.C. Campranello, precisamente dalla S.P. 5 (zona Santa Margherita) fino alla rotatoria “Ex Statale 16 – altezza Mercato ortofrutticolo”. Le ristrette dimensioni della carreggiata hanno indotto, ai fini della sicurezza e per una migliore e rapida esecuzione dei lavori, la chiusura alla viabilità dell’asse stradale, così come riportato nell’Ordinanza Dirigenziale n. 79 del 27/02/2025 della Polizia Locale.

I lavori rientrano nel piano di ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 Misura 7 – Operazione 7.2.B “Investimenti su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente” della Regione Puglia.

In sintesi, i lavori riguarderanno la fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore di 3 cm; fornitura e posa in opera dello strato bituminoso di usura (tappetino) per uno spessore di 5 cm; realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale.

