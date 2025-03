Ceglie Messapica: Luigi D'Elia al teatro comunale con "Caravaggio di chiaro e di scuro"

Martedì 11 marzo, alle ore 21, andranno in scena al Teatro Comunale di Ceglie Messapica la vita, le opere e il genio del Merisi nel lavoro di Luigi D’Elia “Caravaggio di chiaro e di oscuro”

La stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica, promossa in collaborazione con Puglia Culture e Armamaxa Teatro, regala ai suoi spettatori uno spettacolo potente ed emozionante, che porta in scena un magistrale Luigi D’Elia, per la regia di Francesco Niccolini, in “Caravaggio di chiaro e di oscuro”.

Martedì 11 marzo, alle 21, il palco del Teatro Comunale di Ceglie Messapica accoglierà la storia di Michelangelo Merisi da Caravaggio, una storia segnata da infiniti dettagli, incontri, accadimenti.

C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse: tentati omicidi, agguati in strada, ferite denunce e un omicidio riuscito. Fughe precipitose e ritorni. Una grazia arrivata troppo tardi

Poi le tele, dato che lui gli affreschi proprio non li sapeva fare: solo a olio, riusciva. I quattro modelli che poteva permettersi e a rotazione usava in tutti i quadri: prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli, se stesso testimone in disparte e un vecchio per tutto il resto. Opere dimenticate fino al Novecento, spesso rimosse, rifiutate dai committenti. Ma soprattutto bisogna raccontare la sua mano, che con la stessa facilità impugnava il pennello e la spada, con la medesima violenza.

Francesco Niccolini e Luigi D’Elia mettono in scena il terzo racconto biografico della loro produzione, allontanandosi dalla grande letteratura per sprofondare nella pittura più sublime e abissale, quella di Caravaggio.

Realizzano questo nuovo lavoro insieme a Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che per la prima volta si cimentano nella regia di un monologo.

Tutti insieme provano ad attraversare l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale.

Tutte menti sopraffine nate insieme. Nate e morte tutte negli stessi anni.

Tutte mosse dallo stesso scandaloso ardore.

La stagione di prosa del comune di Ceglie Messapica continua venerdì 28 marzo con lo spettacolo “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”, scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi.

Per info e prenotazioni: 389.2656069. Biglietti disponibili su vivaticket.