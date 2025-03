Il Coraggio della Partecipazione: Bilateralità, Responsabilità e Qualità del Lavoro al Centro del IV Congresso Filca Cisl Taranto Brindisi

Domani, mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 9.30, Palazzo Ducale Casa Isabella a San Basilio Mottola (TA) ospiterà il IV Congresso della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) Cisl Taranto Brindisi. Con il tema "Il Coraggio della Partecipazione – Bilateralità, responsabilità e contrattazione per un lavoro di qualità", l'evento si propone di affrontare tematiche cruciali per il futuro delle città di Taranto e Brindisi.

Gianmarco Passiatore, segretario generale Filca Cisl territoriale, anticipa che il congresso si aprirà con una riflessione sulle potenzialità di trasformazione di Taranto in un hub di riferimento nel sud Europa e nel Mediterraneo, nonostante le sfide attuali legate alla decarboni

Passiatore sottolinea l'importanza di sostenere le numerose aziende edili della regione, gravate dalla crisi di altri settori, attraverso l'accelerazione dei cantieri esistenti, l'apertura di nuovi progetti infrastrutturali e il potenziamento delle misure di sicu

Al congresso interverranno anche Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, Antonio Delle Noci, segretario generale Filca Puglia, e Claudio Sottile, segretario nazionale Filca Cisl, il quale chiuderà il dibattito. Seguiranno poi le elezioni per il Gruppo dirigente, conformi agli adempimenti statutari

L'evento promette di essere un momento di confronto e progettazione strategica per il settore delle costruzioni nel sud, con l'obiettivo di promuovere un lavoro di qualità e sostenibile, fondato su principi di bilateralità e responsabilità con

Questo congresso si configura quindi non solo come un'occasione per discutere le sfide attuali, ma soprattutto come punto di partenza per il futuro