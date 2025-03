Un'opportunità unica per i futuri gestori di Aree Marine Protette: il campus AMP Worldrise arriva a Torre Guaceto

Una settimana dedicata allo studio della corretta gestione di un’AMP. Sbarca per la prima volta a Torre Guaceto il campus dell’associazione Worldrise. Il corso è aperto a laureati in tematiche ambientali. Previste 8 borse di studio. Iscrizioni aperte fino al 14 marzo.

I lavori andranno avanti dal 2 al 9 giugno e permetteranno ai partecipanti di incontrare professionisti dell’ambito della gestione delle AMP, in particolare di Torre Guaceto, e svolgere attività sul campo.



“Con la terza edizione del Campus AMP, continuiamo ad offrire a studenti e neolaureati la possibilità di conoscere e formarsi nella gestione efficace delle Aree Marine Protette – ha dichiarato l’esperta di conservazione marina e presidente di Worldrise, Mariasole Bianco -, In Italia, secondo i dati di Protected Planet, le AMP coprono il 10,71 percento del nostro mare, ma solo lo 0,06 percento dimostra una comprovata efficacia di gestione fondamentale. Ecco perché quest’anno siamo orgogliosi di portare una settimana del nostro corso immersivo, per la prima volta, anche in Puglia, grazie al supporto dell’Unione Buddhista Italiana e ospiti dell’AMP Torre Guaceto, un esempio virtuoso tra i migliori in Europa, che grazie a una gestione efficace genera non solo benefici ecologici per il nostro mare, ma anche economici e sociali”.

Worldrise è un’organizzazione no profit che da oltre un decennio lavora per la conservazione efficace dei mari italiani. L’esperienza del camp è già stata condotta nell’AMP di Tavolara, in Sardegna.



Le candidature per il corso a Torre Guaceto sono aperte fino al 14 marzo ai neolaureati in possesso di titolo magistrale o master post laurea in biologia marina, scienze marine, ingegneria ambientale, economia ambientale e materie affini. Worldrise selezionerà 8 partecipanti ai quali assegnerà le relative borse di studio.



“Abbiamo accolto la proposta di collaborazione dell’associazione perché crediamo che questa sia un’importante occasione di crescita professionale e personale per i nostri ragazzi ed il territorio in senso lato – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestone di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, insieme anche all’Amministrazione comunale di Carovigno, stiamo lavorando per organizzare al meglio i lavori del campus e le attività collaterali rivolte al grande pubblico che realizzeremo nella prima settimana di giugno. Apriremo la stagione estiva 2025 come piace a noi, facendo sensibilizzazione e promuovendo la fruizione sostenibile con eventi green”.



Maggiori info

https://drive.google.com/file/d/1L5BKNXJ-mDyFPfX5kR2eCp0Q0XYeYBhe/view?fbclid=IwY2xjawI82ARleHRuA2FlbQIxMAABHYHAaz-jbcj7TKF9OXYkDqgGv_EmWebu3aTLZSetnPCuQtKbeVbskP6tPA_aem_LDg9wdaIY75y_B4A2CNEZQ



Form da compilare per candidarsi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGc4U8cebclvEoDmQxk6dpzLilckAUuufcqyGLmE1hajHEbw/viewform?fbclid=IwY2xjawI80Z5leHRuA2FlbQIxMAABHdFhVBk2-RPCXmccxhjzOnPHQ65nI_S2BZA6KGsJsj7zfgTy95pWpxJ9LA_aem_hJu7_KA08GvM7ua6gyvSSw