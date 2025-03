Il sogno italiano dei turisti statunitensi: un fam trip alla scoperta della Valle d’Itria e del Salento

Il sogno italiano dei turisti statunitensi

PRO LOCO OSTUNI MARINA - Cresce l’interesse degli americani per la Valle d’Itria e Salento – a conferma dei dati forniti dalla Regione Puglia alla BIT di Milano 2025.

Per rafforzare ed implementare l’interesse dagli USA verso la Puglia è in programma, dal 14 al 20 marzo, un fam trip per far conoscere e apprezzare ancor di più la meravigliosa terra di Puglia. Saranno 20 tra i più importanti agenti di viaggio e tour operator top vendors statunitensi ad essere accolti tra la Valle d’Itria ed il Salento. Il tour, su espressa richiesta di Bellavista Tour di Boston con il supporto di ITA Airways, farà tappa nei principali centri di questa porzione di Puglia. L’organizzazione potrà essere attuata grazie all’ospitalità di operatori del settore turistico ricettivo e della ristorazione oltre ai

Comuni di Latiano, Galatina e Otranto, all’Istituto Alberghiero di Otranto e alle Proloco di Ostuni Marina e di Otranto, ma soprattutto al lavoro prezioso e altamente professionale di Francesco Zecchino di Dimensione Puglia e Dimensione Viaggi Incoming di San Michele Salentino.

L’obiettivo principale sarà però quello di far sentire gli ospiti a casa propria, degli special guest circondati dalla tradizione, dalla cultura e dall’atmosfera che potranno trovare solo qui.

Il programma è molto intenso e interesserà la Valle d’Itria dal pomeriggio del 14 al mattino del 17 marzo, per poi proseguire per Lecce e Otranto dove terminerà il 19 marzo. Non mancherà la visita alle tradizionali tavole di San Giuseppe.

Tutti i comuni toccati dal tour: Mesagne, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Cisternino, Polignano a Mare, Monopoli, Latiano, Ostuni, San Michele Salentino, Brindisi, Lecce, Otranto, Galatina, Cutrofiano e Casamassella.

Oltre alle specialità tipiche culinarie, gli ospiti avranno modo di toccare con mano la realizzazione di prodotti dell’artigianato locale oltre al processo di coltivazione delle viti, dalla barbatella alla produzione di uva fino alla vinificazione degli inconfondibili e blasonati vini del territorio

Riferimenti

Antonio Lucente Stabile – Bellavista Tour Boston +1 857 207 8790

Francesco Zecchino – Dimensione Puglia 339 426 0585

Domenica De Donno – Masseria Bandino Otranto 339 325 2639

Anna Rita Nicoletti – coordinatrice dell’evento 342 0 777 828

Prof. Domenico Greco – Ostuni 347 684 8380

SPONSOR:

ITA Airways – Dimensione Puglia Incoming Operator DMC – Proloco Ostuni Marina – Tenuta

Moreno in Mesagne – Enoteca Tipico in Mesagne – Ristorante Pavì in Locorotondo – La Valle del

Cristallo Resort in Ostuni – Municipality of Latiano and Latiano craftsmen – La Favorita Farmhouse

– Le Focacce typical food – Holidays apartments I Trulli del Feudo San Giacomo – San Michele

Salentino craftsmen Bottega delle Ceramiche, Il Maestro Ciccio, Oil Store F.lli Santoro – Historic

butchers of Puglia Lo Gnummariedd – Cantine Bella Marina in Mesagne – Ristorante La Dogana

Classé in Lecce - Masseria Bandino in Otranto – Masseria dei Monaci in Otranto – Municipality of

Otranto – Proloco of Otranto – Istituto Alberghiero Otranto – the citizens of Otranto - Municipality

of Galatina – L’Astore Masseria in Cutrofiano – Fondazione Le Costantine in Casamassella – Lido

Balnearea in Alimini Otranto – Vivai Murciano in Otranto – Diego Merico Salento Transportation.