Questa sera una Valtur Brindisi in emergenza sfida la Juvi Cremona per recuperare la 29^ giornata

Valtur Brindisi in Emergenza: Gli Infortuni Minano la Preparazione al Match Contro Juvi Cremona

La Valtur Brindisi si prepara ad affrontare un'importante sfida venerdì 14 marzo contro la Juvi Cremona, recupero della ventinovesima giornata di Serie A2, originariamente programmata per il 23 febbraio e rinviata a causa degli impegni internazionali dei giocatori. La palla a due è fissata alle 20:30 al PalaPentassuglia, ma l'emergenza infortuni grava pesantemente sulla squadra biancoazzurra, che si presenta con un organico decimato.

Seppur la squadra sia pronta a dare il massimo per difendere il proprio posto nei playoff, i recenti infortuni complicano la preparazione. Le parole di Tommaso Fantoma rispecchiano la consapevolezza di una situazione difficile: "Siamo consapevoli della situazione emergenza che viviamo, ognuno di noi deve fare un passo in avanti e dare il proprio contributo. Occorre massima concentrazione perché Cremona verrà a Brindisi agguerrita e determinata". La Valtur deve assolutamente vincere per consolidare la propria posizione e respingere le insidie delle squadre che la inseguono.

Intanto, la partita contro Cremona vedrà diversi ex protagonisti, tra cui Isiah Brown e Ivan Almeida, che hanno contribuito al successo della Valtur nella partita di andata. Almeida, MVP della scorsa stagione con 20 punti e un’ottima prestazione al tiro, non sarà però in campo per Brindisi, un altro colpo per la formazione di coach Bucchi, che sta cercando di rimediare agli infortuni e tenere alta la concentrazione.

L’appuntamento è questa sera 14 marzo alle 20:30 per una gara fondamentale per le ambizioni playoff della squadra brindisina.



Il match Brindisi-Cremona sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass venerdì sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita sabato sera alle ore 20:30 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.