La Cgil incontra la terza com.ne consigliare della Regione Puglia sulla vertenza del Centro di salute mentale Cavallo di Latiano

Si è tenuto ieri l’importante incontro in terza commissione consigliare della Regione Puglia sulla vertenza del centro di salute mentale brindisino Marco Cavallo di Latino, eccellenza sperimentale del nostro territorio con esiti odierni di proroga dei contratti dei lavoratori al 15 aprile 2025, dopo l’impegno di costruire tavoli tecnici monotematici con Regione Puglia e con Asl Brindisi e di riaggiornare la seduta di audizione al 2 aprile prossimo.

Ringraziamo tutti gli attori presenti al confronto per la sensibilità istituzionale dimostrata, ritenendo doveroso tenere in piedi la vertenza per provare a garantire la definitiva stabilità al centro, esperienza straordinaria per il nostro territorio in ottica di continuità assistenziale e nella continuità dei rapporti di lavoro fino alla valorizzazione meritata, dopo lunghi 17 anni di storia del centro.

Marco Cavallo è una virtuosa e unica pagina brindisina da continuare e replicare e non disperdere, nell’ interesse dell’utenza fragile che si è trovata ad essere presa in carico e poi riabilitata e ad operare come avviene qui, soprattutto in periodi come questi in cui il disagio mentale aumenta e diviene anche emergenza territoriale

Ringraziamo la Regione Puglia, la terza commissione presieduta da Mauro Vizzino, la Fp Cgil Puglia presente con il segretario generale Luigi Lonigro e la Asl di Brindisi e il Direttore Generale Maurizio De Nuccio per le soluzioni che si stanno lavorando e costruendo a garanzia dei lavoratori da noi rappresentati e dell’utenza del centro Marco Cavallo di Brindisi.

CHIARA CLEOPAZZO

Segretaria Provinciale FPCGIL BRINDISI