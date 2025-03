Emiliano e Delli Noci: “Faremo di più per rendere la Puglia attrattiva per le imprese e per i giovani talenti”

Istat: 1,304 milioni di occupati in Puglia nel 2024, tasso di disoccupazione per la prima volta ad una sola cifra. Bari come Milano.

Il 2024 si chiude con 1milione 304mila occupati in Puglia, il numero più alto di lavoratori dal 2018. Sono 11mila gli occupati in più rispetto al 2023 mentre il tasso di occupazione sale al 51,2% e il tasso di disoccupazione scende, per la prima volta nella storia economica pugliese, ad una sola cifra: 9,3%.

In questo contesto spicca, come un’assoluta eccellenza nazionale, la città di Bari, con 122mila occupati e un tasso di occupazione che sale al 59,7 per cento, 10 punti percentuali in più rispetto al 2018. Nel capoluogo il tasso di disoccupazione scende per la prima volta al 5,1% sempre più simile a quello della più trainante tra le città italiane: Milano, dove il tasso di disoccupazione si attesta al 5%.

Sono i dati pubblicati oggi dall’Istat nel report dedicato al mercato del lavoro e nella banca dati relativa all’occupazione delle regioni italiane, che fa partire dal 2018 la serie storica con i nuovi parametri.

Numeri che attestano una performance migliore della Puglia rispetto alla media del Mezzogiorno.

Il tasso di occupazione pugliese, al 51,2%, stacca di quasi due punti percentuali quello del Mezzogiorno (49,3%), mentre quello di disoccupazione (9,3%) migliora di 2,6 punti il dato medio di Sud e isole (11,9%). E si tratta di una buona occupazione considerando che i tempi indeterminati – 783mila nel 2024 – superano di gran lunga quelli determinati – 200 nello stesso anno – facendo crescere di 10mila unità l’analogo dato del 2023.

Quanto alla città di Bari, si rafforza il suo primato tra i grandi comuni del Mezzogiorno con un tasso di occupazione (59,7%) che lascia indietro di 8 punti percentuali la seconda classificata della stessa ripartizione, Catania, che pure vanta un tasso di occupazione del 51,7%. E non solo. I passi avanti di Bari mostrano una performance da gigante: il tasso di disoccupazione, ad una sola cifra già dal 2020, anno della grande crisi pandemica, si è abbassato di quattro punti percentuali rispetto al 2023, (dal 9,1%, al 5,1%), in termini assoluti i disoccupati del 2024 sono la metà di quelli del 2023, e non certo perché abbiano smesso di cercare lavoro, visto che i numeri assoluti degli inattivi restano identici nei due anni.

“Questi dati – sottolinea il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – sono l’attestazione di un miglioramento, ma anche lo stimolo a fare di più per consolidarli e per rendere la nostra regione ancora più attrattiva. Siamo al lavoro per fare della Puglia un polo

nazionale di innovazione, per stimolare le idee dei nostri giovani e trasformarle in imprese di successo su tutti i mercati e soprattutto per trattenerle in Puglia, dove sono nate e si sono formate grazie ad un sistema dell’università e della ricerca che le ha nutrite e potenziate”.

“Oggi – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci – leggiamo i risultati di politiche di incentivazione favorite da strumenti agevolativi regionali come Contratti di Programma, Pia, Nidi, TecnoNidi e tanti altri che hanno sostenuto e portato in Puglia imprese e innovazione e che hanno spinto l’occupazione: agli oltre 41mila nuovi occupati generati dagli 8,4 miliardi di investimenti della programmazione 2014-2020, già si aggiungono più di 3.500 nuove unità richieste per la realizzazione dei progetti della programmazione 2021-2027, partita da poco più di un anno. Stiamo lavorando con tutti i Dipartimenti regionali, con Puglia Sviluppo e con le altre Agenzie e Società in house, con il partenariato sociale, il sistema universitario e quello bancario perché la Puglia diventi sempre più capace di attrarre talenti e di farli