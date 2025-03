MaaS4Puglia ti porta al cinema: biglietti gratis per chi sperimenta la nuova mobilità in Puglia

Presentata dall’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, e dal capo Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci, l’iniziativa “MaaS4Puglia ti porta al cinema”. Coloro che dal 12 al 31 marzo 2025 si iscrivono alla sperimentazione MaaS4Puglia, completando sia l’acquisto di un biglietto per viaggiare in Puglia che il questionario di soddisfazione, potranno ottenere uno dei 1000 biglietti gratuiti validi per una proiezione in uno dei cinema aderenti da sfruttare entro il 31 dicembre 2025. I cinema, il cui elenco è in aggiornamento, sono “The Space” (Surbo e Casamassima), “Città del Cinema” (Foggia), “Lucisano Andromeda” (Brindisi), “Galleria” (Bari), Opera (Barletta), Politeama Italia (Bisceglie).

MaaS4Puglia (Mobility as a Service For Puglia) è un progetto della Regione Puglia, ammesso a finanziamento con risorse del Pnrr sulla base dell’avviso nazionale “MaaS4Italy 7 territori”, la cui fase di sperimentazione è stata lanciata nello scorso autunno. Con il MaaS gli utenti possono accedere a un’unica piattaforma digitale, con il proprio smartphone, sulla quale pianificare i propri spostamenti con diversi servizi di trasporto, come autobus, mezzi in sharing e treni, beneficiando di una vasta gamma di funzionalità e di un sistema di pagamento unico.

Responsabile del progetto è la Sezione TPL e Intermodalità del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia con il supporto di Asset e la supervisione da parte dell'RTD regionale.

La fase di sperimentazione riguarda tutto il territorio regionale, si focalizza sulle città capoluogo di provincia e su un comune rappresentativo per ogni provincia (Monopoli, Gallipoli, Fasano, San Giovanni Rotondo, Manduria, Trani) e coinvolge gli utenti sperimentatori valorizzandoli in base alla motivazione dei loro spostamenti (per studio e lavoro, per turismo e svago, per motivi sanitari). Per diventare sperimentatori ci si deve registrare sul sito maas.regione.puglia.it e rispondere a un breve questionario sulle proprie abitudini di mobilità. Così facendo si riceverà un welcome bonus di 10 euro da utilizzare attraverso le app degli Operatori MaaS partecipanti alla sperimentazione per un importo pari al 50% del costo del viaggio. Inoltre si riceverà un cashback fino al 50% di quanto speso in app nel mese precedente.

Ulteriore benefit per questo mese di marzo la possibilità di ricevere uno dei 1000 voucher a disposizione per un ingresso gratuito al cinema.

“Il MaaS è una vera sfida in cui la Regione crede fortemente ma che richiede una rivoluzione nei comportamenti dei viaggiatori – ha detto l’assessore Ciliento -. Il MaaS, infatti, è un servizio che ci permetterà di passare da una mobilità che offre servizi diversificati, frammentati, eterogenei, iniqui (perché costosi) e rigidi (perché predefiniti) a una mobilità condivisa, connessa, equa e sostenibile che risponde realmente alle esigenze di spostamento dell’utente con servizi integrati, coordinati, personalizzati, resilienti, perché non solo tiene conto della soluzione più conveniente in termini di tempo ma anche di tariffe e di rispetto ambientale. Tutti possono diventare sperimentatori, perché in questa fase abbiamo bisogno di monitorare le esigenze di tante persone di varie fasce di età che si spostano per vari motivi, proprio per iniziare a costruire una mobilità su misura dell’utenza. Ringrazio la Sezione TPL e Intermodalità per l’impegno con cui sta seguendo e sostenendo questo rilevante progetto.”

“Il MaaS rappresenta un importante processo di cambiamento verso la semplificazione del diritto alla mobilità, che utilizza le nuove tecnologie come strumento fondamentale per gestire questo cambiamento – ha aggiunto il direttore Antonacci -. Siamo sicuri che molti pugliesi saranno attratti dall’idea di pianificare facilmente un’esperienza di viaggio personalizzata, che individua opzioni di trasporto più ecologiche, contribuendo a ridurre la congestione del traffico e le emissioni di CO2, e che si paga con il biglietto unico a tariffazione integrata, da tempo richiesto proprio dagli utenti.”

Per informazioni sulla sperimentazione e sul regolamento dell’iniziativa presentata oggi maas.regione.puglia.it e maas4puglia@regione.puglia.it