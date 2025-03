Earth Hour 2025: a Brindisi una biciclettata simbolica per il Pianeta

22 marzo, Brindisi si unirà al resto del mondo per celebrare l'Earth Hour, l'Ora della Terra, l’iniziativa globale promossa dal WWF per sensibilizzare sull’emergenza climatica e sull’importanza di adottare stili di vita sostenibili.

Dalle 20:30 alle 21:30, luci spente in tutto il mondo per un gesto simbolico che richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso. Anche la città di Brindisi parteciperà attivamente all’evento con una biciclettata organizzata dal WWF Brindisi, durante la quale i partecipanti attraverseranno le strade cittadine passando accanto a monumenti che, per l’occasione, saranno simbolicamente spenti.

L’appuntamento è fissato per le 20:00 presso la Casa di Quartiere Minimus, in via Bastioni San Giorgio 64. L’invito è rivolto a tutti i cittadini che vogliono contribuire a questa iniziativa in modo attivo e concreto, pedalando per la città e dimostrando il proprio impegno per l’ambiente.

L’Ora della Terra è un evento che, dal 2007, coinvolge milioni di persone, istituzioni e aziende in oltre 190 Paesi, ricordando che piccoli gesti possono fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico. Anche quest’anno, Brindisi risponde presente.

Per partecipare basta portare la propria bicicletta e la voglia di fare la differenza.