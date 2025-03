Eni/Versalis Brindisi, Cisl “Il protocollo fornisce le necessarie garanzie occupazionali anche per l’indotto”

In merito all’incontro convocato per lunedì 17 p.v. a Bari, dall’Assessore all’Ambiente e al Territorio della Regione Puglia Serena Triggiani, per un focus sull’indotto Versalis a Brindisi, in una nota a firma della Cisl Taranto Brindisi con i rispettivi segretari territoriali di Federazione, Femca, Fim, Fisascat, Fit, Filca, Flaei, Felsa, si sottolinea che “il Protocollo d’intesa ENI/Versalis, sottoscritto dalla Cisl Nazionale e dalla Femca Cisl, è già stato oggetto di valutazione approfondita in sede ministeriale lo scorso 10 marzo.”

Lo stesso Protocollo, viene ribadito “fornisce le necessarie garanzie occupazionali e tiene conto delle specificità del sistema indotto del Petrolchimico di Brindisi.”

La Cisl Taranto Brindisi, tuttavia, ringrazia “per la convocazione e per l’attenzione della Regione rivolta alle tematiche del settore” e si dichiara “disponibile, con tutte le Federazioni interessate, a confronti per approfondire i passaggi successivi e le modalità attuative, peraltro previste dallo stesso Protocollo, con tavoli di coordinamento e monitoraggio, per garantire la migliore tutela occupazionale e reddituale dei lavoratori.”

Per impegni istituzionali già definiti da tempo la Cisl Taranto Brindisi non potrà essere presente all’incontro ma, conclude la nota sindacale “resta in attesa di conoscere gli esiti della riunione del 17 p.v. e rinnova la volontà a contribuire, attivamente, alle prossime fasi di confronto.”

Ufficio Stampa Cisl