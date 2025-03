Oltre 500 opportunità di lavoro in provincia di Brindisi: eventi e settori in crescita

Nell’ambito della provincia di Brindisi sono in programma due eventi: “Job on Tour…ism - 2° edizione”, organizzato da ARPAL Puglia per il 27 marzo presso il Media Porto di Brindisi e dedicato al settore turismo, e la prima edizione del Job Day organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ostuni, aperto a tutti i settori, fissato per il 2 aprile prossimo in Ostuni. Le aziende interessate possono contattare il Centro per l’impiego di Brindisi per quanto riguarda “Job on Tour…ism” o il Centro per l’impiego di Ostuni per avere maggiori informazioni relative alla prima edizione del Job Day organizzato dal Comune di Ostuni.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Intanto il 10° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia e visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, conta 102 annunci, per un totale di 539 posti di lavoro in diversi settori.

In cima, distanziato rispetto agli altri settori, il comparto turistico e ristorazione che registra ben 493 posizioni aperte. Si selezionano 14 nel settore marketing, 10 in servizi alla persona e 4 persone nell’edilizia. Ancora, sono ricercate 2 risorse nei trasporti, 2 nel commercio, 2 nella sanità, 2 in manutenzione e 2 nel metalmeccanico. Si seleziona un lavoratore nel settore elettromeccanico, uno in amministrativo, uno in contabile e uno in alimentare.

Sono presenti 3 posizioni aperte per persone iscritte alle categorie protette.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati