Mancato riconoscimento dei ticket sostitutivi della mensa per i dipendenti ASL di Brindisi: FP CGIL richiede audizione congiunta

MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TICKET SOSTITUTIVO DELLA MENSA AI DIPENDENTI DELL'ASL DI BRINDISI – RICHIESTA DI AUDIZIONE CONGIUNTA III COMMISSIONE SANITÀ E I COMMISSIONE BILANCIO.

La FP CGIL Brindisi richiede formalmente un'audizione congiunta presso la I Commissione Bilancio e la III Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Puglia al fine di affrontare la questione relativa al mancato riconoscimento del ticket sostitutivo della mensa ai dipendenti dell'ASL di Brindisi.

Si segnala, infatti, una evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle diverse ASL pugliesi. Attualmente, il riconoscimento del servizio mensa o del ticket sostitutivo viene garantito esclusivamente ai dipendenti dell'ASL di Bari, e ciò soltanto a seguito di specifico contenzioso.

La FP CGIL Brindisi, già da tempo, ha avviato azioni legali volte a ottenere il riconoscimento del ticket sostitutivo della mensa per i propri iscritti. A tal proposito, appare utile ricordare quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il diritto al buono pasto nel pubblico impiego privatizzato non svolge mai una funzione retributiva, bensì esclusivamente assistenziale.

Pertanto, si rende necessario e urgente un intervento istituzionale per garantire un trattamento omogeneo a tutti i dipendenti delle ASL pugliesi, evitando in questo modo ulteriori contenziosi, inutili e onerosi per tutte le parti coinvolte.

Certi di un sollecito riscontro positivo, porgiamo distinti saluti.

Brindisi 17 marzo 2025

Luciano Quarta

Segretario Generale FP CGIL Brindisi

Pollasto Francesco

Coordinatore Sanità FP CGIL Brindisi