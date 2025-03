OPI Brindisi incontra Tony Matarrelli per il lancio della campagna di orientamento alla professione infermieristica

Il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Brindisi, Paola De Biasi, accompagnata dalla Consigliera alla formazione, Anna Parini, ha incontrato il Sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e l'Assessore ai Servizi Sociali e alla Sanità, Roberta Tollis, per presentare ufficialmente la campagna di orientamento alla professione infermieristica.

L'incontro, caratterizzato da un clima di grande collaborazione e interesse, ha rappresentato un passo significativo verso la promozione della cultura infermieristica tra i giovani della provincia.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'OPI Brindisi, in collaborazione con OPI Giovani, con la partecipazione di Gabriele Guido, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori sull'importanza della professione infermieristica, evidenziandone il valore sociale e le opportunità di carriera. Il progetto si articolerà in tre fasi principali, con un'attenzione particolare all'orientamento scolastico e alla formazione di base in ambito sanitario.

Durante l'incontro, è stata presentata una locandina informativa che esalta il ruolo dell’infermiere nella società e nelle strutture sanitarie, accompagnata dal lancio di una serie di attività didattiche, tra cui lezioni di primo soccorso rivolte agli studenti delle scuole medie. L’idea alla base della campagna è quella di avvicinare le nuove generazioni al mondo della sanità, fornendo loro conoscenze utili e stimolando un’eventuale scelta consapevole della carriera infermieristica.

Il Sindaco Matartelli e l’Assessore Tollis hanno espresso il loro pieno sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore educativo e formativo, e hanno manifestato la volontà di collaborare per ampliare il raggio d’azione del progetto, coinvolgendo attivamente le istituzioni scolastiche del territorio.

“Questo progetto rappresenta un'opportunità straordinaria per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della figura dell’infermiere, non solo in ambito ospedaliero, ma anche nella comunità – ha dichiarato il Presidente OPI Brindisi, Paola De Biasi –. Siamo entusiasti del riscontro positivo ricevuto dalle istituzioni locali e siamo certi che questa collaborazione darà risultati significativi.”

L’incontro si è concluso con la promessa di sviluppare ulteriori progetti congiunti per promuovere la cultura sanitaria e valorizzare il ruolo dell’infermiere nel tessuto sociale.