Grande successo per la prima regata regionale svolta a Brindisi: 129 società e oltre 200 atleti partecipanti

Domenica 16 marzo si è svolta la prima Regata Regionale F.I.C. Puglia-Basilicata del 2025 a Brindisi, alla quale hanno partecipato oltre 200 atleti e 126 equipaggi appartenenti alle principali società remiere Pugliesi: CC Pro Monopoli, LNI Barletta, Puglia & Rowing, Cus Bari, CC Barion, LNI Brindisi, Brindisi Rowing, VVFF Carrino, Vogatori Molfetta e LNI Taranto, segnando l’inizio della nuova stagione agonistica.

Nel corso di questa regata il CC Pro Monopoli ha portato a casa sette ori, sei argenti e sei bronzi.

Si sono distinte le buone prestazioni sportive dei fratelli Stefano e Gianmarco Puca che hanno vinto due medaglie d’oro a testa, rispettivamente nel singolo Under 17 maschile e nel doppio Under 19 maschile misto con VVF Carrino (Tanzarella Francesco) per Gianmarco Puca e nel singolo 7.20 Cadetti maschile e nel doppio Cadetti maschile misto con VVF Carrino (Martignano Valerio Carmine) per Stefano Puca.

Doppietta d’oro anche per Cosimo Maccuro nel singolo Senior A maschile e nel quattro di coppia Senior A maschile misto con VVF Carrino (Centonze Nicola, Palazzo Davide, Golizia Niccolò).

Oro anche per il doppio Under 17 femminile di Alessandra Mavilio e Syria Andrea Traetta e per il doppio Allievi C femminile di Clarita Calderaro e Francesca Romano.

Medaglia d’argento per Alessia Gimmi con il singolo 7.20 Cadetti femminile, per Sara Greco e Federica Ivone con il doppio Under 19 femminile, per il quattro di coppia Under 17 femminile formato da Mavilio A., Greco S., Ivone F. e Traetta S.A., per Matteo Demichele, Davide Pinto, Michele Vangi e Mario Garganese sul quattro di coppia Under 17 maschile.

Argento anche per Daniele Demichele sul singolo 7.20 Allievi B2 maschile e per il quattro di coppia Senior A femminile con Francesca Giampaolo, Chiara Elefante, Valentina Bortolotti e Rebecca Nucci.

Infine, il terzo gradino del podio è stato occupato da Elena Cazzorla con il singolo 7.20 Cadetti femminile, da Emma Belvito e Laura Pace con il doppio Under 19 femminile, dal quattro di coppia Under 17 femminile misto con la LNI Brindisi di Giorgia Cavaliere, Daniela Comparelli, Marta Andrea Dell’Aglio e Elisa Laterza, da Silvia Maria Elefante con il singolo 7.20 Allievi C femminile, il singolo 7.20 Allievi B2 maschile di Marco Antonio Nacci e il doppio Senior A femminile di Giampaolo F. e Elefante C.

Per i nostri atleti l’evento ha rappresentato un banco di prova ideale per il confronto, la crescita ed il miglioramento futuro in vista delle prossime gare nazionali.