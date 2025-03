Mesagne ospita il forum sull'agricoltura e il lavoro di qualità:

MESAGNE - Si terrà il 24 marzo 2025, alle ore 16:30, presso il Castello Normanno Svevo di Mesagne, il Forum sull’Agricoltura Oggi, un incontro dedicato al valore del settore agroalimentare e alle prospettive per un lavoro di qualità in agricoltura.

L’evento sarà anche un’occasione per approfondire i cinque referendum promossi dalla CGIL in difesa dei diritti sul lavoro, offrendo uno spazio di confronto e informazione su temi centrali per il settore e per i lavoratori.

Ad aprire i lavori sarà Antonio Macchia, presidente di ALPAA Puglia, mentre tra gli interventi sono previsti quelli del sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, dei rappresentanti di FLAI e CGIL, dell’Istituto Tecnico Agrario, di Legacoop e del Centro Studi BAB. Parteciperanno inoltre dirigenti del settore agricolo e associazioni datoriali.

La moderazione sarà affidata alla giornalista di Antenna Sud, Anna Saponaro, mentre le conclusioni saranno tratte da Giuseppe Carotenuto, presidente di ALPAA Nazionale.

L’incontro si propone come un appuntamento di rilievo per chiunque sia interessato alla crescita sostenibile dell’agricoltura e alla tutela dei diritti dei lavoratori del settore.