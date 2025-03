Oltre 550 posti di lavoro in provincia di Brindisi: due eventi per far incontrare domanda e offerta

Settimana cruciale per chi è in cerca di lavoro in provincia di Brindisi.

Due importanti eventi favoriranno l’incontro tra domanda e offerta: il 27 marzo, il “Job on Tour…ism” dedicato al settore turistico presso il Media Porto di Brindisi, e il 2 aprile, la prima edizione del Job Day di Ostuni, aperto a tutti i settori e organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Le aziende interessate possono contattare i Centri per l’Impiego di Brindisi e Ostuni per partecipare e conoscere i profili disponibili.

Oltre 550 opportunità di lavoro in provincia

Il nuovo report settimanale di ARPAL Puglia segnala 554 posti di lavoro disponibili. A trainare il mercato è il settore turistico e ristorazione, con 491 posizioni aperte, seguito da marketing (29), sociale (6) ed edilizia (5). Offerte presenti anche in alimentare, commercio, sanità, manutenzione e metalmeccanico.

Sono inoltre attive 6 posizioni riservate a persone iscritte alle categorie protette.

Tutte le offerte, rivolte a entrambi i sessi, sono consultabili sul portale “LavoroxTe Puglia”, dove è possibile candidarsi tramite SPID.

Formazione e lavoro all’estero

Chi cerca nuove competenze può accedere ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, mentre chi vuole un’esperienza internazionale può consultare le proposte della rete EURES, con opportunità di lavoro e formazione all’estero.

Per informazioni e supporto, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì.