Versalis, Fialc Cisal: «Un passo avanti per la riconversione industriale, ora tocca alla Puglia»

Come Fialc Cisal, esprimiamo grande apprezzamento per la decisione della Regione Siciliana di sottoscrivere il protocollo d’intesa sulla riconversione industriale di Versalis.

Questo atto dimostra che il percorso intrapreso dalle organizzazioni sindacali non è fatto di parole, ma di azioni concrete per garantire una vera trasformazione industriale nell’interesse del Paese e dei lavoratori, diretti e dell’indotto.

L’accordo, già siglato da altre istituzioni, prevede garanzie occupazionali immediate e strumenti di supporto per le imprese locali, rappresentando un modello virtuoso per la gestione delle transizioni industriali. La riconversione del Polo di Priolo-Ragusa si tradurrà in investimenti per oltre 900 milioni di euro, con interventi mirati alla chimica circolare e alla biochimica, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla creazione di un futuro sostenibile per il settore.

Auspichiamo che la Regione Puglia segua lo stesso esempio, garantendo un impegno concreto per il proprio territorio e per i lavoratori coinvolti nei processi di transizione industriale.