Brindisi : una sfida logistica notturna al porto con carichi eccezionale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ha voluto condividere il successo di un’operazione logistica straordinaria avvenuta la scorsa notte nel porto di Brindisi. Un pezzo di carpenteria metallica dal peso di 140 tonnellate, realizzato dall’azienda Scandiuzzi Steel Constructions di Brindisi e destinato al mercato asiatico, è stato imbarcato con successo sulla nave cargo Yudin.

L’operazione è stata gestita dall’agenzia Titi Shipping, attiva dal 1848, mentre il carico è stato curato dalla Compagnia Portuale Briamo. Determinante è stato l’utilizzo di una gru di bordo dalla capacità di 2500 tonnellate, che, durante le operazioni, ha raggiunto un’altezza di 90 metri.

Proprio questo aspetto ha rappresentato la principale criticità: la gru ha infatti superato di circa 30 metri i limiti stabiliti per quella banchina, a causa delle restrizioni legate alla vicinanza con l’aeroporto di Brindisi. Ciò ha reso necessaria la creazione di una cabina di regia con le autorità aeronautiche per ottenere una finestra operativa adeguata e portare a termine il carico in sicurezza

L’intera operazione si è conclusa con successo alle 4:30 del mattino, grazie alla sinergia tra gli operatori portuali, Aeroporti di Puglia, Enav, i Nostromi, i Piloti e la Capitaneria di porto di Brindisi.

Un risultato che conferma ancora una volta la capacità dello scalo brindisino di affrontare sfide logistiche complesse e gestire carichi straordinari con efficienza e precisione.