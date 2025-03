Diabete in Puglia: Monica Priore e la Feder Diabetici in campo per i diritti di 300.000 pazienti

La Feder Diabetici Puglia desidera esprimere un sincero ringraziamento alla III Commissione, nella persona del suo Presidente Mauro Vizzino e di tutti i Consiglieri presenti, per l’attenzione e il coinvolgimento dimostrati durante l’audizione odierna. La Commissione ha ascoltato con reale interesse le istanze presentate, mostrando sensibilità e consapevolezza rispetto alle problematiche che riguardano le persone con diabete nella nostra regione. È stato un confronto costruttivo e fondamentale, che rappresenta un passo significativo verso una sanità più adeguata e inclusiva.

Durante l’audizione, la Federazione – rappresentata dalla presidente Monica Priore – ha evidenziato con fermezza la necessità di affrontare e risolvere alcune problematiche fondamentali per garantire un’assistenza sanitaria equa ed efficace.

Tra i punti posti all’attenzione della commissione ci sono:

1. Registro Regionale sulla Malattia Diabetica: La Puglia è ancora priva di un Registro Regionale, strumento essenziale per monitorare l’incidenza e la prevalenza del diabete, valutare l’efficacia delle terapie e programmare adeguatamente le risorse. È stato chiesto a che punto sia la realizzazione e l’utilizzo di questo strumento indispensabile.

2. Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA): È stata sottolineata la necessità di garantire PDTA aggiornati e uniformemente applicati su tutto il territorio regionale, per assicurare un’assistenza tempestiva ed efficace sia per i bambini che per gli adulti con diabete. La mancanza di questi percorsi contribuisce significativamente agli elevati costi legati alle ospedalizzazioni. “Curarsi meglio oggi per stare bene domani” non è solo uno slogan, ma una necessità per ridurre i costi sanitari e migliorare la qualità di vita.

3. Rete Diabetologica Regionale: Si è discusso dell’urgenza di creare una rete multidisciplinare e multispecialistica. Una rete ben strutturata garantirebbe un percorso assistenziale fluido e continuo, ottimizzando le risorse, riducendo i tempi di attesa e garantendo assistenza capillare su tutto il territorio.

4. Centri Prescrittori: È stata evidenziata la necessità di ampliare la rete dei centri prescrittori per dispositivi tecnologici come microinfusori e sensori per il monitoraggio del glucosio. Inoltre, si è chiesto di rendere prescrivibili i dispositivi FGM da tutti gli endocrinologi, per ridurre i passaggi burocratici e facilitare l’accesso alle cure.

5. Screening per il Diabete di Tipo 1: La Federazione ha espresso forte preoccupazione per l’attuale modalità di screening neonatale adottata in Puglia, che non rispetta i criteri scientifici indicati dalla Legge Nazionale 130 del 2023. A supporto delle osservazioni tecniche, la Dottoressa Elvira Piccinno, referente regionale della SIEDP per l’area diabetologica, ha illustrato con competenza le evidenze medico-scientifiche a favore di un intervento più efficace.

Durante questo delicato passaggio, è stato impossibile non percepire l’emozione collettiva quando è stata raccontata la dolorosa vicenda di Emily, una bambina pugliese di soli 4 anni, venuta a mancare a causa di una chetoacidosi diabetica. La sua tragica storia ha profondamente commosso tutti i presenti e deve servire da monito affinché vengano implementate misure concrete per garantire diagnosi precoci e tempestive.

6. Campagne di Informazione e Formazione: È stata ribadita la necessità di avviare campagne di sensibilizzazione capillari rivolte a famiglie, scuole, pediatri e medici di base, affinché i sintomi del diabete tipo 1 siano riconosciuti tempestivamente.

“Il cambiamento è possibile solo se lo scegliamo insieme. La Feder Diabetici Puglia è pronta a collaborare con le istituzioni per costruire una sanità più equa ed efficiente. È tempo di dare risposte concrete a chi ogni giorno convive con il diabete”, ha dichiarato Monica Priore al termine dell’audizione.

La Feder Diabetici Puglia, in sintonia con lo spirito di collaborazione emerso durante l’audizione, resta in attesa delle risposte ai quesiti sollevati, confidando che gli uffici competenti forniranno chiarimenti e soluzioni concrete. La Federazione continuerà a monitorare con attenzione gli sviluppi, certa che questo confronto rappresenti un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di vita delle 300.000 persone con diabete in Puglia.