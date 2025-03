Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 169 posti di lavoro questa settimana sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi, 31 marzo - Sono stati oltre 450 i colloqui di lavoro svolti in presenza durante il “Job on Tour…ism-2°edizione”, organizzato da ARPAL Puglia, tenutosi il 27 marzo a Brindisi e dedicato al settore turismo.

600 persone si sono recate presso il Mediaporto di Brindisi per incontrare le aziende che avevano messo a disposizione 455 posti di lavoro in vista della stagione turistica.

Si è scelto, nell’occasione, di dare attuazione alla Strategia #mareAsinistra della Regione Puglia, volta all’attrazione e valorizzazione dei talenti.

Sempre nell’ambito delle attività promosse al fine di agevolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, questa settimana a Ostuni si assiste alla prima edizione del Job Day aperto a tutti i settori, fissato per il 2 aprile presso la Biblioteca comunale.

L'evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ostuni con il patrocinio dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro ARPAL Puglia - Centro per l’Impiego Ostuni.

Queste le aziende che saranno presenti: Apulia Exclusive Houses, Artlab srls, Azienda Agricola Bufano Domenico, Bar Città Bianca, Bar Kennedy, Bar Miramare, Bar Transit, Borgo Egnathia Srl, Casa San Giacomo, Edil Sasso & C., El Cohiba, Eurospin Puglia S.p.A., GOLAPA Ape Calessino Ostuni, Mal di Mare di Oronzo Rodolfo Sacco, Manpower srl, Marco Carani Nautica, Mi.Ta.Past & Co Srl, NICOLAUS SPA, Sax Risto-Pub, Scaffsystem Srl, Time Vision SCarl, Vitale Palma, White Ostuni SRL, BI.CA.SRL, Clima Multi System, CMG SRLS, Emporium sas, Il Fienile srlu, La Casa del Contadino sas, Masseria Morrone di Antonio Laera, Ostuni a Mare, Pulikamin di Santoro Vincenzo, Ristorante Pescheria Al Buco, Sapere & Sapori SRL, Tattoli Antonio, Vista Ostuni Società Benefit srl, Videonet di Stanisci Donato, Drogheria Pugliese di Gabriele Narracci, Nicauto, Siam srl – Hotel del Levante, Azienda agricola Purostuni, Fran&Co srls, Sorsi e Morsi srls, Borgo Antico Bistrot, Italclima srl.

L’evento sarà aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare direttamente i referenti delle imprese, consegnare il proprio curriculum e sostenere brevi colloqui conoscitivi.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Intanto il 12° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia e visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, conta 87 annunci, per un totale di 169 posti di lavoro in diversi settori.

In cima, distanziato rispetto agli altri settori, il comparto turistico e ristorazione che registra ben 114 posizioni aperte. Si selezionano 19 nel settore marketing, 7 nel settore sociale e 5 persone nell’edilizia. Ancora, sono ricercate 3 risorse nel settore trasporti, 2 nel settore alimentare, 2 nel commercio, 2 nella sanità, 2 in manutenzione, 2 nel metalmeccanico e 2 in servizi assicurativi e finanziari. Si seleziona un lavoratore nel settore tecnico, uno in amministrativo, uno in contabile, e uno in artigianato.

Sono presenti 5 posizioni aperte per persone iscritte alle categorie protette.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Corposa, infine, la proposta della rete EURES che contiene numerose opportunità di lavoro e formazione all'estero

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.