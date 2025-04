Mesagne, operaio travolto da un escavatore: grave un 45enne di Brindisi

MESAGNE – Un operaio di 45 anni, originario di Brindisi, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Perrino dopo un grave incidente sul lavoro.

L’uomo stava eseguendo interventi di manutenzione alla rete idrica per conto di Acquedotto Pugliese quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un escavatore in via Sardegna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, la polizia municipale, il personale dello Spesal e i sanitari del 118. Le condizioni dell’operaio restano critiche e si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.